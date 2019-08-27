Sınırda teröristlerin mevzileri görüntülendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad'da sessizlik devam ederken, sınırda teröristlere ait mevziler görüntülendi.

Sınırda geçen günlerde yaşanan hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Geçen hafta içerisinde ABD ordusuna ait olduğu tespit edilen helikopterlerin sınırda devriyesi yapması ile hareketlilik yaşanmıştı. Sınıra uzak mesafede zaman zaman helikopter sesleri duyulurken, sınır hattında bugün sessizlik hakim. Suriye'nin Telabyad ilçesinde ise terör örgütü PKK/YPG'nin mevzileri ve ağır silahları görüntülendi. Diğer yandan Telabyad ilçesinde gün boyu değişik noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Telabyad ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları devam ediyor.