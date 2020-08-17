Sınırda uzun boylu bitkilerin ekilmesi yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Türkiye-Suriye sınırında uzun boylu bitkilerin ekilmesinin yasaklandığı vurgulandı. Açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu güvenlik ortamında hudut emniyetinin etkinliğini arttırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla, 221 kilometrelik Şanlıurfa hudut hattı boyunca 1'inci ve 2'nci derece kara askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde (özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolundan ve karakol kışlaların dış emniyet duvar/tel çitlerinden itibaren 200 metreye kadar olan alanlarda) 1'inci hat devriye yolundan itibaren 200 metrelik bir alanda uzun boylu bitkilerin (mısır ve ayçiçeği gibi) ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi gereğince izin verilmeyecektir” denildi.