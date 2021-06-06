Sınırdan geçmeye çalışan elektrikli bisikletten cep telefonu çıktı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçmeye çalışan elektrikli bisikletten 11 adet kaçak cep telefonu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri ile Kiba Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir elektrikli bisiklette arama yaptı. Yapılan aramada elektrikli bisikletin değişik bölgelerine gizlenmiş 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonlarına el koyan ekipler, sürücü hakkında yasal işlem başlattı.