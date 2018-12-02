Sınırı geçmeye çalışırken bastığı mayın patladı

Suriye'den yasa dışı yollardan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geçmeye çalışan kadın, bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Suruç ilçesi arasındaki Topçu Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Suriye tarafından gelerek sınırı geçip Türkiye'ye geçmeye çalışan 30-35 yaşlarındaki Şirin adlı kadın mayına bastı. Bastığı mayının patlaması sonucu kadın ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla ilk önce Akçakale Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının patlamada bir bacağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.