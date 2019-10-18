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Sınırın anneleri Mehmetçik için gece boyu lahmacun hazırladı

Sınırın sıfır noktasındaki anneler, gecenin karanlığında sabaha yetiştirmek için Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere yemek hazırladı.

Sınırın sıfır noktasındaki anneler, gecenin karanlığında sabaha yetiştirmek için Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere yemek hazırladı.


Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir grup anne, kundaktaki çocukları ile beraber sabaha yetiştirmek için geceden Şanlıurfa'nın öne çıkan lezzetlerinden lahmacun için kolları sıvadı. Gözlerinin yanmasına aldırış etmeden soğan soyan anneler, işlerini bir an önce bitirmek için yoğun çaba gösterdi. Gece boyunca lahmacun malzemelerini hazır hale getiren kadınlar, bunları pişirerek sınırın sıfır noktasında görev başında bekleyen Mehmetçiğe dağıtılmak üzere paketledi. Mehmetciğin ağzı yanmaması için lahmacunları az acılı hazırladıklarını belirten kadınlar, "Onlar bizim kardeşlerimiz, onlar bizim canlarımız, onlar bizim için vatanı korurken bizler de onlar için yemek yapıyoruz. Elimizden bir şey gelmez, ancak yemek yapabiliriz. Allah onları korusun, ayaklarına taş değmesin inşallah" diye konuştu.


Sabah fırınlarda pişirilen lahmacun gün içerisinde Barış Pınarı harekatına katılan askerlere dağıtılacak.

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