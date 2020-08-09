Sınırın öbür tarafında son bir haftada ikinci yangın

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentinde son bir hafta içerisinde aynı bölgede iki yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentindeki çalılık ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar Ceylanpınar'dan da görüldü. Son bir hafta içerisinde aynı bölgede iki yangının çıktığı öğrenildi. Yangın, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.