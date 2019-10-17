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Sınırın ötesine Suriye Milli Ordu askerleri gönderildi

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına katılan Milli Ordu askerleri operasyon hazırlıklarını tamamlayarak sınırı geçti.

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına katılan Milli Ordu askerleri operasyon hazırlıklarını tamamlayarak sınırı geçti.


Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekata katılan Suriye Milli Ordu askerleri, toplanma merkezinde hazırlıklarını tamamlayarak tekbirler eşliğinde sınıra hareket etti. Konvoy halinde Telabyad'ın batısından geçen Milli Ordu askerleri, Ayn İsa bölgesine doğru gitti.

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