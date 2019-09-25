İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı

Şanlıurfa’nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar’a askeri birlikler sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a askeri birlikler sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, içerisinde askeri personel olan 2 otobüs PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personel, otobüslerle 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.