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Sınırın sıfır noktasında 15 Temmuz etkinliği

Suriye ile sınırı olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin 3’ncü yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Suriye ile sınırı olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin 3'ncü yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.


15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 3'üncü yılı dolaysıyla ülke genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Program kapsamında Cumhuriyet mahallesinde bir araya gelen ilçe halkı ellerindeki Türk bayrakları ile park alanını doldurdu. Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve şehit yakını Bahattin Yolcu günün önemine ilişkin birer konuşma gerçekleştirdi.


Programın gece geç saatlere kadar devam etti.

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