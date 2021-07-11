Sınırın sıfır noktasında aşı seferberliği

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belediye çalışanları korona virüs aşısı oldu.

Korona virüs ile mücadelede ilk günden bu yana sahada olan Akçakale Belediyesi, aşılama sürecine de tam destek veriyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yerinde aşı uygulaması sonrası belediye ve ilçede aşılama sürecinin hızlandırılması için kampanya başlattıklarını belirtti. Akçakale'de sıfır vaka sloganı ile başlatılan kampanya ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, sosyal tesiste belediye personellerinin tek tek aşılarını yaptı. Çalışanların yüzde 90'sını kampanyaya katılarak aşı oldu.

Hedefimiz sıfır vaka

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş ile birlikte sağlık çalışanları ve aşı olan personelle bir araya gelen Başkan Yalçınkaya herkesi aşı olmaya davet ederek,“Aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğümüzün buradaki değerli çalışanlarının gayreti ile inşallah ilçede sıfır vaka, sağlıklı bir ilçe, sağlıklı bir gelecek hedefliyoruz. Pandemide doktorlar ve sağlık çalışanları büyük kahramanlık gösterdi. Bunlardan sonra belediye çalışanları sahada çalışmaya devam ederek büyük fedakarlıklar gösterdi. Belediye çalışanlarımız bugün kampanyaya gereken desteği verdiler. Bütün Akçakale halkını aşı olmaya davet ediyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu, çaresi aşı olmaktır. Aşı olursak bu beladan büyük oranda kurtuluruz. Hedefimiz sıfır vaka, sağlık çalışanlarımız ve belediye çalışanlarımızla beraber sağlık bir ilçe için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.