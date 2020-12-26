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Sınırın sıfır noktasında kısıtlamaya kimi uydu, kimisi uymadı

Ülke genelinde korana virüs salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma yasağına Suriye sınırın sıfır noktasında bulunan Akçakale ilçesinde kısıtlamaya uyan iş yerleri virane bir görünüme dönüşürken, kurallara uymayanların da olduğu görüldü.


Sokağa çıkma yasağının ülke genelinde uygulandığı gibi Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde kısıtlamalardan muaf tutulan yerler dışında tüm işletmelerin ve hizmet veren yerlerin kapalı olduğu görüldü. Kapalı olan yerler ile açık olmasına rağmen kimsenin uğramadığı iş yerleri terkedilmiş, virane bir görüntüye büründü.



Kısıtlamaya uymayanlar da oldu


İlçe merkezinde yasak olmasına rağmen bazı iş esnafın ise kısıtlamaya uymayarak iş yerlerini açarken, boşalan sokak ve parklar ise kurala uymayan çocuklara kaldı. Sessizlikten ve evden sıkılan çocuklar, park ve bahçelerde oynayarak vakit geçirdi. Akçakale Gümrük Kapısı'nda ise geçişler durma noktasına ulaştı. Saatlerce gümrük kapısından giren ve çıkan aracın bulunmaması dikkat çekti.

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