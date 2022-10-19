Siverek Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Daha önce asfalt yama, kamyon, cenaze aracı ve çeşitli iş makinelerini bünyesine katan Siverek Belediyesi, araç alımına devam ediyor. Son olarak arızalanan araçlara anında ve yerinde müdahale amacıyla Mobil tamir ve bakım aracını filosuna katan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, atıl durumdaki bir aracı da çalışır hale getirdi. Öte yandan kamu kaynaklarının korunması ve yerine kullanımını hedefleyen Siverek Belediyesi, Başkan Ayşe Çakmak'ın talimatıyla 4 binek araçla filosunu güçlendirdi. Hizmetin daha hızlı ulaştırılması amacıyla araç sayısını arttırdıklarını dile getiren Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil Bilgiç, kamu kaynaklarının korunduğunu söyledi.

Mobil tamir ve bakım aracının bölgede ilk olduğuna dikkat çeken Bilgiç, “Malumunuz geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz. Arıza anında aracı yerinden hareket ettirmeden müdahale için hayati öneme sahip bir aracı bünyemize kattık. Onun yanı sıra 4 tane ticari aracı çeşitli birimlerimizde kullanılmak üzere filomuza ilave ettik. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz'' dedi.

Atıl durumda bulunan bir kamyonetin de yeniden çalışır hale getirildiğini aktaran Bilgiç, “Göreve geldiğimizde hurda araç sayımız bir hayli fazlaydı. Yaptığımız çalışma neticesinde kamu kaynaklarını korumak amacıyla hurda araçları Makine Kimya Enstitüsüne devrederek belediyemize ek bir kaynak sağladık. Bu yanında hurda bir aracımızı da ekiplerimizin özverili çalışması sonucu yeniden aktif hale getirerek hizmete aldık. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.