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Siverek Belediyesinden şeffaf İş-Kur kura çekimi

Siverek Belediyesi bünyesinde İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 120 işçi için kura çekimi yapıldı.

Siverek Belediyesi bünyesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 120 işçi için kura çekimi yapıldı.


Siverek Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine, Belediye Başkan VekiliMahmut Güzen, Başkan Yardımcısı Ali Gelener, birim müdürleri, İş-Kur yetkilileri, noter görevlileri ile başvuruda bulunan adaylar katıldı. Başkan Vekili Mahmut Güzen, adaylara kura için şeffaflık vurgusu yaptı. Konuşmaların ardından noter görevlisi tarafından çekilen kura ile isimlerin belirlenmesinin tüm aşamaları, kameralar tarafından kayıt altına alındı. Noter görevlisi tarafından sandıktan çıkarılan belgede yazılı isim, dev ekrana yansıtılarak adaylara gösterildi. Şeffaf olması ve herhangi bir şaibeye yer verilmemesi amacıyla kura çekimi sırasında tüm önlemler alınırken belirlenen isimler kamuoyuyla paylaşıldı. Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, şeffaf olarak gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belirlenen isimlerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapacaklarını belirterek, “En ufak bir şaibe ve hak kaybı yaşanmaması adına tüm önlemleri aldık. Biz, olası bir hak kaybının da kul hakkı olduğunu düşündüğümüz için kura çekiminin şeffaf olmasına gayret gösterdik. İsimlerin sandığa bırakılması, noter yetkilisi tarafından okunması ve ekrana yansıtılmasına kadar tüm aşamalar, kameralar tarafından kayıt altına alındı" dedi.


Kura ile belirlenen 120 işçinin yapılacak evrak işlemlerinin ardından kısa süre sonra göreve başlaması bekleniyor.

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