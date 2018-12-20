Siverek cezaevinde mahkum yakınları ile gardiyanlar birbirine girdi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan T tipi kapalı ceza evinde mahkûm yakınları ile gardiyanlar arasında çıkan kavgada iki gardiyan yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Gözelek Mahallesi yakınlarında bulunan Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cezaevindeki mahkum ziyaretine giden yakınları ile gardiyanlar arasında kapı açma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, meydana gelen kavgada infaz koruma memuru Uğur A. ve Hakkı Galip Y. aldığı yumruk darbeleri ile yaralandı.

Kavga kısa sürede asker ve gardiyanların müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralı gardiyanlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.