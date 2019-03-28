Siverek Devlet Hastanesi bir ilke imza atıldı

Erkeklerde en sık görülen kanserlerden prostat kanseri nedeniyle Siverek Devlet Hastanesine başvuran 63 Yaşındaki Sinan Talay, Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini de yürütmekte olan Üroloji Hastalıkları Uzmanı Muhammet Tosun ve Metin Savun tarafından 3 buçuk saat süren başarılı bir ameliyatla, 63 yaşındaki Sinan Talay sağlığına kavuşturuldu. Gerçekleştirilen ameliyat Siverek Devlet Hastanesinde bir ilk olma özeliğini taşıyor. Gerçekleştirilen ameliyatla ilgili bilgi veren Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Üroloji Uzmanı Doktor Muhammed Tosun, "Hastamız ileri yaş erkeklerde görülen idrar şikayetleri ile bize başvurdu, yapılan tetkikler sonucu prostat kanseri tanısı konuldu. Bizde hastamıza, hastanemizde ilk kez uygulanan açık yöntemle radikal prostatektomi operasyonu gerçekleştirdik. Hem operasyon sırasında, hem de operasyon sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı, hastamızın genel durumu çok iyi. Ameliyatın 3'üncü gününde hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi

Erkeklerde 40 yaş sonrasında görülmeye başlanan prostat hastalığına dikkat çeken Muhammed Tosun, "Biz ailesinde kanser hikayesi bulunan hastalara 40 yaşından sonra, olmayanlara ise 50 yaş sonrasında kanseri öngörebilecek testleri yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu testler sayesinde bu tip hastalıkları erken teşhis edip, gereken müdahaleyi yapıyoruz" dedi. Yapılan operasyonun Siverek Devlet Hastanesinde bir ilk olduğuna dikkat çeken Tosun, "Bu ameliyat Siverek'te bir ilk olma özelliğini taşıyor. Hastanemizde kanser cerrahilerinin de bulunduğu yeni bölümleri kurmayı hedefliyoruz. Daha önce Genel Cerrahi doktorlarımız başarılı operasyonlar gerçekleştirmişti. Şimdi de biz başarılı bir ameliyatla prostat kanserini önledik. Siverek halkının çevre illere sevkini azaltabilmek adına biz doktorlar üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu anlamda hastanemizde her türlü yapılabilecek onkolojik ameliyatları yapmaya başladık, bundan sonrada sürekli devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Üroloji Uzmanı Metin Savun, "Hastamız erken evrede prostat kanseri tanısı konulan bir hasta olduğu için, hastanemizde başarılı bir şekilde prostatektomi ameliyatı gerçekleştirdik. Bu yüzden çok mutluyuz. Özelikle erken evrede prostat kanseri tanısı konan hastalar, şimdiye kadar hep Şanlıurfa, Diyarbakır gibi Büyükşehirlerde ameliyat olmak için sıklıkla sevk ediliyorlardı ama artık arkadaşlarımızla birlikte bu gibi tip ameliyatları hastanemizde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ameliyattan sonrada Hastamızın iyi olması da bizi ayrıca sevindirdi, umarım patoloji sonucu da uygun ve düzgün bir şekilde gelir ve iyi sonuçlanırsa hastamız için bundan sonra gerekli olan tedavi verilmiş olacak. Dolaysıyla bu kadar büyük bir nüfusa sahip bir ilçenin vatandaşları artık bu gibi ameliyatlar için çevre illere gitmek zorunda olmayacak. İnşallah elimizden geldiğince, bize imkân verildiği sürece bu gibi ameliyatların burada yapılması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bize bu gibi imkanları sağladıkları için Başhekimimiz Doktor Muhammed Tosun ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu

Ameliyat olan 63 yaşındaki Sinan Talay, durumunun ve sağlığının çok iyi olduğunu söyleyerek, doktor, hemşire ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.