Siverek devlet hastanesinde yenilikler devam ediyor

Haftada 200-250 kişinin kullanmak zorunda kaldığı, ilçede bulunmadığından dolayı çevre illere gitmek zorunda kalındığı Odyoloji ünitesi, sessiz kabin ve Timpanometri cihazı hastaneye kazandırılarak, Siverek halkına hizmet vermeye başladı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Reha Aydın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulak Burun Boğaz bölümü olarak önemli bir eksiklik olan sesiz kabin, işitme testi, ayrıca özelikle çocuklarda kulak basıncını ölçülmesini sağlayan Timpanometri cihazın eksikliği yüzünden sıkıntılar yaşıyorduk. Yeni yönetimle beraber özelikle sesiz kabin, Odyoloji ve Timpanometri cihazlarımız alındı. Yaklaşık 130 bin lira gibi bir yatırımla hastanemize kazandırıldı. Şuan Şanlıurfa İlinde en donanımlı işitme cihazı bölümü Siverek Devlet Hastanesinde olduğunu söyleyebiliriz. Özelikle genç ve çocuk nüfusunun yoğun olduğu ilçemizde haftalık yaklaşık olarak 200-250 kişiyi bu cihazlar olmadığından dolayı dış merkezlere sevk etmek zorunda kalıyorduk. Bu cihazların alınmasıyla birlikte bu sevklerin önüne geçtik, ayrıca çocuk nüfusunun çok fazla olduğu ilçemizde seröz otit vakıaların yani orta kulakta sıvı birikmesi vakıaları fazla gözükmekte, bu hastaların tanı ve takibinde Timpanometri cihazı kullanılmaktaydı, bu cihazımızda arızalı olduğundan işlem yapamıyorduk, yeni yönetimle birlikte bu cihazımızı da hastanemize kazandırdık. artık bu gibi hastaların tanı ve takibini hastanemizde gerçekleştirebiliyoruz. Desteklerinden dolayı Hastane Başhekimimiz Uzman Doktor Muhammed Tosun'a teşekkür ediyorum" dedi