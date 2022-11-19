Siverek-Diyarbakır karayolunda tır devrildi: Yol 3 saat ulaşıma kapandı

Yol 3 saat ulaşıma kapandı.

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BH O20 tekstil malzemesi yüklü tır yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Tırın dorse kısmı devrilerek yolun çift şeridini de kapattı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, yol yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle karayolunda çift taraftarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, vinç yardımıyla devrilen tır ve dorsesi yol kenarına çekildi. Siverek-Diyarbakır arasındaki ulaşım, 3 saat sonra kontrollü olarak tek şeritten tekrar sağlandı.