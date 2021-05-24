İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek kaymakamı hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybetti.


Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün izinli olarak memleketi Bursa'ya gitti. Evinde dinlendiği sırada kap krizi geçirdiği bildirilen Ongu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ongu, geçtiğimiz yıl aralık ayında Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Kaymakam olarak atanmıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.