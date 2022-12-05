Siverek kırsalında asfalt seferberliği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki 20 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmaları son sürat devam ediyor.

Siverek Belediyesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı işbirliğiyle Kırsal alanda yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çakmak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Abdulkadir Bozkurt, meclis üyeleri ile birlikte Yoğunca kırsal mahallesinde yürütülen asfalt öncesi PMT serim çalışmalarını yerinde görerek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. İncelemede Başkan Çakmak'a Bayar, Boyuncak, Yukarı Geçer, Aşağı Geçer, Oyman mahallerini de yürütülen PMT çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt dökümüne başlanacağı belirtildi.

Grup yolunun tamamlanmasıyla bölge halkının ulaşım konusunda rahatlatacağını belirten Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Şanlıurfa Kırsal Daire Başkanlığımız işbirliğiyle Siverek Yoğunca kırsal mahallesinde 6 köyümüz ve köylere bağlı mezraları da içine alan grup yolunda asfalt öncesi başlatılan PMT çalışmalarını yerinde inceledik. Bölge halkının yol taleplerine duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda bizde Siverek Belediyesi Fen İşleri ekipleri olarak grup yolunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz, kısa bir sürede asfalt öncesi hazırlıkların tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarına başlanacak. Grup yolumuz çok kötü durumdaydı bölge halkının zor günler geçirdiğini görmezden gelemezdik. İnşallah bahar ayında grup yolunun asfaltlanarak hizmete girmesini sağlayacağız'' diye konuştu.