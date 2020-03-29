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Siverek kırsalında aşırı yağış sele dönüştü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe kırsalında aşırı yağış sele neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçe kırsalında aşırı yağış sele neden oldu.


Şanlıurfa'da bir haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok bölgede ekili araziler su altında kalırken, sel yüzünden birçok kırsal mahallede bağlantı yolları kesildi. Özelikle kırsal alanlarda etkisini gösteren sağanak yağış sonrası, Siverek ilçesine bağlı kırsal Üçkuyu Mahallesi'nde birçok ekili arazi ile köy yolu su altında kaldı. Köy yolu üzerinde oluşan sel sularına kapılan bir genç de arkadaşların tarafından kurtarıldı. Kentte yağışların devam edeceği ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

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