Siverek kırsalında yol yapım çalışması

Siverek kırsalında çalışmalarını sürdüren ekipler, Viranşehir ilçesi ile birçok grup yolunu birbirine bağlayan yollarda stabilize ve sathi asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Vatandaşlara konforlu yol ile ulaşım imkanı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla 13 ilçede başlatılan yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Siverek ilçesinde grup yollarında bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Kış mevsimi öncesinde tüm ekiplerin seferber edildiği yol çalışmaları çerçevesinde Siverek kırsalında grup yollarında çalışma başlatıldı. Ekipler, Siverek kırsalında Ayvanat-Şehmus Aydın Caddesi, Esmerçay-28. Cadde, Esmer Çay-Şeyh Şamil Caddesi, Çıkrık-Bulaklı-Köksör-Güzelpınar-Küçük Han-Eskihan-Doğukent-Gözler, Savucak-Bardakçı-Eğriçay, Demirci, Onar, Kaynak-Savucak-Nohut-Dalkaya-Sofuca, Şeyh Cafer-Alanyurt- Su Bastı-Çerkez-Yağızlar-Sabancı, Karpuzcu-Yukarı Öğün-Akarlı-Yumrutepe-Yayla-Küçük Tepe-özenli-çiftlik, Alıncık-Burhan-Hac Abdal-Taşağıl-Yasınç-Söğütlü-Beyçeri-Ataça-Kayseri, Dicle-Bağlar mahallesi, Sadettin, Azıklı-Kalemli-Karaburç, Kalkankaya-narlıkaya ve Başekin güzergahlarında Sathi kaplama,Üçkuyu-Cinhisar-Kaynakbaşı-Gülpınar-Gürakar-Faydalı-Sofuca grup yolunda ise stabilize çalışmasını sürdürüyor. Börüncek Mahalle Muhtarı Gültekin Kök, yapılan çalışmalardan dolayı Beyazgül'e teşekkür etti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri sezonu verimli değerlendirme adına kendi öz kaynakları, ekip ve ekipmanlarıyla çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.