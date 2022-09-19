Siverek konforlu ulaşıma kavuşuyor

Şanlıurfa'da kırsal yol ağlarındaki sathi asfalt, stabilize ve beton yol hamlesini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal yolları yüzde 90 oranında tamamladı. İlçelerin yol sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla kendi araç ve ekipmanlarıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının yol atağındaki durağı Siverek ilçesi oldu. İlçeye bağlı mahallelerden geçen ve onlarca mahalleyi birbirine bağlayan grup yollarında öncelikle altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler ardından stabilize malzeme serimi yaparak yolda sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştirdi. Stabilize işlemlerinin tamamlanmasının ardından sathi asfalt çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri konforlu ulaşımın kapılarını vatandaşlar için yapmış olduğu hizmetlerle ardına kadar açıyor. Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kırsalda konforlu ulaşım ağının yaygınlaştırılması talimatlarını sahaya tam olarak yansıtan ekipler vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talepleri de değerlendirerek uzun ömürlü ve konforlu ulaşımı temin ediyor. Şanlıurfa'nın yüzölçümü bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Siverek ilçesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalarla değişim ve dönüşümü yaşarken vatandaşlar ve mahalle muhtarları da bu çalışmaları takdir ediyor. Mahalle yollarının yaklaşan kış ayları öncesinde tamamlanıyor olmasından dolayı duydukları memnuiyeti dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yaklaşık 40-50 mahalleyi birbirine bağlayan grup yollarında yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarının, asfalt çalışmalarının vatandaşlar için son derece önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.