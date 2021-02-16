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Siverek Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İçişleri Bakanlığının ufuk projelerinden biri olan ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ çalışmaları başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İçişleri Bakanlığının ufuk projelerinden biri olan ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü' çalışmaları başladı.


İçişleri Bakanlığı, Siverek Kaymakamlığı ve belediyenin ortak girişimiyle yapılan çalışma sonucu, Siverek Nüfus Müdürlüğü yeni konseptiyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Yenileme çalışmalarının başladığını belirten Nüfus Müdürü Sedat Tata, ''İçişleri Bakanlığımız tarafından ilçelerde uygulanan ‘Ufuk' projesi kapsamında Siverek ilçemizde de yenileme çalışmalarına başladık, hafta sonu itibariyle müdürlüğümüzde gerek alt yapı gerekse üst yapı olarak modern bir yapıya kavuşacak. Bu süreçte hizmetin aksamaması adına her türlü tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz, ‘Ufuk' projesi kapsamında müdürlüğümüzün yeni konsepti ile vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet vermeye başlayacağız'' diye konuştu.

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