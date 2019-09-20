Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapımı planlanan Siverek Organize Sanayi Bölgesi ihalesi yapıldı.

Siverek Alıca Kırsal Mahallesi sınırları içerisinde bin dönümlük arazi üzerinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Tamamlandığında ilk etapta yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edilmesi beklenen Sanayi Bölgesinin ihalesinin yapılması, Siverek ilçesinde sevinçle karşılandı.

Siverekli gençlerden Gülpınar'a teşekkür

Projenin yapılışından, ihale aşamasına kadar gösterdiği çaba ile Sivereklilerin takdirini toplayan Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'a Siverekli gençler sosyal medya üzerinden kurdukları bir platformda teşekkür mesajı yayınladı.

‘Yıllar gündemde olan ama bir türlü faaliyete geçirilemeyen Organize Sanayi Bölgesinin yapımı Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar'ın girişimleriyle ihalesinin yapılmasını sevinçle karşıladıklarını' belirten gençler,” Milletvekili seçildiği günden beri Siverek'te ilkleri gerçekleştiren Sayın Mehmet Kasım Gülpınar bir başarıya daha imza attı. Siverek halkının bir hayali diyebileceğimiz Siverek Organize Sanayi Bölgesi ihalesi bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirilerek, bu hayalin ilk adımı atılmıştır. Bundan sonra diğer adımlar ve aşamalar çok daha rahat ve kolay olacağı inancındayız. Bu sayede memleketlerinden uzak yerlere işe gitmek zorunda kalan tarım işçiliğinde veya iş imkânı olamadığından değişik il ve ilçelerde çalışmaya gitmek zorunda kalan gençlerde azalma yaşanacağını umut ediyoruz. Siverek halkı için her türlü fedakârlığı yapan ve bu büyük projenin ilçemizde hayata geçirilmesinde büyük emekleri bulunan başta Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar olmak üzere, İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanlığına ve emeği geçen herkese Siverekli Gençler olarak teşekkür ediyoruz” denildi.