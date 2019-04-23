Siverek ve Birecik'te 23 Nisan coşkusu

Şanlıurfa'nın Siverek ve Birecik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Cumhuriyet alanında bulunan Atatürk anıtına çelenk konulması ardından Siverek Mehmetçik okulunda devam etti. Bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bando takımı, yöresel halk oyunları, Anadolu ateşi gibi oyunlar ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

2 saat süren programa Siverek Belediye Başkan Vekili Mahmut Güzen, İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Garnizon Komutanı Topçu Albay Şenol Çetin, Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile çok sayıda veli ve öğrenci hazır bulundu.

Birecik ilçesinde de 23 Nisan coşkusu yaşandı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sergilediği performans aileleri ve öğretmenlerinden tam not aldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından son buldu.