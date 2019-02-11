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Siverek ziraat odası başkanlığına Ahmet Ersin Bucak seçildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ziraat odası başkanlığına Ahmet Ersin Bucak seçildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ziraat odası başkanlığına Ahmet Ersin Bucak seçildi. Seçilmesi sonrasında Bucak, özel bir restoranda, eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin katıldığı yemekli bir toplantı düzenledi.


Yemek sonrasında kışa bir konuşma yapan Bucak, özelikle 22 yıldır oda başkanlığı yapan Cuma Polatoğlu'u ve eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, herkesin tecrübelerinden faydalanacaklarını belirtti.


Toplantı Ziraat odası başkanlığına seçilen Ahmet Ersin Bucak eski oda başkanı ile yönetim kurulu üyelerine plaket verdi.

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