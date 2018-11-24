Siverek'e öğretmen evi müjdesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ihtiyaç duyulan öğretmen evi müjdesi, öğretmenler gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, ilçede görev yapan öğretmenlerin yararlanması amacıyla hazırladıkları öğretmen evi projesinin kabul edildiğini belirterek, önümüzdeki günlerde öğretmen evinin ihaleye çıkacağını söyledi. Kapanoğlu açıklamasında, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız öğretmen evi projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş durumdadır. Ekiplerimiz tarafından tüm çalışmalar tamamlanmış olup, önümüzdeki ayın 14'ünde ihaleye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Kapanoğlu, projeyi kabul eden Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk başta olmak üzere emeği ve desteği bulunan herkese teşekkür etti.