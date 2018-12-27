Siverek'i sel aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki haftadır etkili olan sağanak yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak yağmur ilçede sele neden oldu.

İlçede meydana gelen selden en fazla Esmerçayır Mahallesi etkilendi. Çevredeki tarlalardan gelen su ve çamur mahalleliye zor anlar yaşattı. İlçede etkili olan yağışlar özelikle kırsal mahallelerde köprü ve yolların bozulmasına sebep olurken, öğrenciler de zor anlar yaşadı. Su baskınlarında birçok hayvan telef olurken, birçok vatandaş da mağduriyet yaşadı. İlçenin altyapısı yoğun yağışlar karşısında yetersiz kaldı.

Meteoroloji, ilçede yağışların devam edeceğini bildirdi.