Siverekli fotoğraf severler Eğil ve Ergani'yi gezdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek ilçesi ile bölgeyi tanıtmak amacıyla kurulan Siverek Fotoğraf Sanatçıları Derneği (SİVSAD) üyeleri Diyarbakır'da faaliyet gösteren derneğinin organize ettiği gezi programına katıldı.

Fotoğraf severler Diyarbakır'ın Eğil ve Ergani ilçelerinde bulunan tarihi ve turistik yerleri gezerek, burada fotoğraf çekimi yaptı. Program kapsamında Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin de aralarında olduğu altı Nebiyi ağırlaması nedeniyle peygamberler şehri olarak da bilinen Eğil ilçesine gelen, dernek gönüllüleri, burada Zülkifl ve Elyasa peygamberlerin kabirlerinin olduğu iddia edilen bölgeyi gezerek, fotoğraf çekti. Daha sonra Asurlular'dan kalma kaleyi, mağaraları ve kral mezarlarını yanı sıra Dicle Baraj Gölünü tekneyle gezen fotoğrafçılar Eğil'de bulunan tarihi ve görsele hayran kaldı. Öğle yemeğinin ardından dernek üyeleri Eğil gezisi sonrasında, 1526 metre yükseklikteki Zülkifl Dağının zirvesinde kurulmuş bulunan ve halk arasında üzerinde Zülkifl Peygamber makamı bulunduğuna inanılan ve ayrıca dağın zirvesinde bulunan Meryem Ana kilisesinin olduğu Ergani kalesini ziyaret edilerek, Kalenin kuş bakışı manzarasından fotoğraf çekildi. Fotoğraf severlerin son durağı Ergani ilçesinde bulunan Hilar mağaraları ile kaya mezarları oldu. Gün boyunca tarihi mekanları gezen ve fotoğraf çeken Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, bölgenin bilinmeyen birçok yerinin bulunduğunu ve bu gibi yerlerin tanıtımının yapılması gerektiğini söylediler. Gezi ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Fotoğraf Sanatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Çakmak, "Çekimlerimizin esasında Eğil ve Ergani ilçelerimizin tarihi kentler olduğunu Peygamberler şehir olduklarını gördük. Biz başta Peygamberler kabirlerinin olduğu tepeyi ziyaret ettik. Peygamberler kabirleri ziyareti akabinde Eğil'in Dicle nehrinde tekne gezisi yaptık, buralarda fotoğraflar çektik. Ergani'nin tarihi yerlerini gezdik ve bölgemizin ne kadarda tarih bakımından zengin olduğunu bir daha gördük. Benim fotoğraf sever arkadaşlarımızdan bölgemiz hakkında yapılan yanlış haberlere inanmamaları ve gelip bizzat kendi gözleriyle bu güzellikleri görmeleridir. Burada bize katılan İzmir'den bile arkadaşlarımız var, onlar bizimle gezerek aslında bölgenin ne kadar güzel, misafirperver ve güvenli olduğuna bizzat kendileri şahit oldu. Bu anlamda bütün fotoğraf sanatçılarını ve fotoğraf sever arkadaşları Diyarbakır'a, Siverek'e, Şanlıurfa'mıza yani bölgemize davet ediyoruz” diye konuştu.