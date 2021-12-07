Siverekli genç girişimci, solucanlarla organik gübre üretiyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 26 yaşındaki genç girişimci Hüseyin Sımak, kiraladığı çiftlikte solucan gübresi üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Siverek ilçesinde ikamet eden 26 yaşında ki Hüseyin Sımak, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla yaptığı araştırmalar sonucu, ilçede ve bölgede iyi bir pazar bulabileceğine inandığı solucan gübresi üretmeye başladı. İlçenin Dicle Mahallesinde kiraladığı 100 metre karelik bir çiftlik evinde üretim yapmaya başlayan Sımak'ın amacı, gelecek yıl 500 metre karelik bir tesis kurarak, daha fazla üretim gerçekleştirmek. İlk yıl 25 ton gübre üreten Sımak'ın amacı, gelecek yıl bunu 100 tona çıkarmak.

Uzun araştırmalar sonucu solucan gübresi üretimine karar verdiğini söyleyen Hüseyin Sımak,” Mantar yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği ve solucan gübresi üzerine uzun araştırmalar yaptım ve en sonunca organik solucan gübresi üreticiliğine karar verdim. Siverek tarıma dayalı bir bölge olduğu için, burada solucan gübresinin gidebileceğine inandım ve yapmaya karar verdim” dedi

Gübre yapımında solucanlara yem olarak hayvan gübresi verdiğini söyleyen Sımak şöyle devam etti,” Birkaç ay güneş altında kuruyan gübreyi, biraz nemlendirerek solucanlara veriyoruz. Haftada bir bu yemi veriyoruz, hayvanlara takviye yem olarak ta meyve kabukları, sebze ve meyve artıklarını veriyoruz. Ayda bir defa solucanların yaptığı gübreyi çıkartıp, satabiliyoruz.”

İşe karar verdiğimde arkadaşlarım benimle alay etti

Bu işe başlarken arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyen Hüseyin Gölbaşı,” Arkadaşlarım sen solucan gübresi yapmaya başlayınca çiftliğe tavuk getireceğiz, solucanları yesinler diye dalga geçiyorlardı. Bana yapamazsın diyorlardı. Allaha şükür yapmaya çalıştım ve başardım. Şu anda ciddi anlamda talep var, özelikle kimyasal gübrenin fiyat artışından sonra bu talep daha da büyüdü. Ben bu işe başlarken şöyle bir mesajla başlamıştım, Kimyasal zehirlenmeye dur de, organik büyümeye devam et. İnşallah bu tesisimizi daha büyük bir tesis haline getireceğiz.” Dedi