Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Türkiye geneli yapılan tiyatro yarışmasının Şanlıurfa elemeleri yapıldı. Final elemelerinde 6 grubun yarıştığı tiyatro yarışmasında Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi adına yarışmaya katılan Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ekibi yarışmada il birincisi oldu. Siverek'li öğrenciler Şırnak'ta yapılacak olan bölge finalinde Şanlıurfa'yı temsil etmeye hak kazandı.

Şırnak'ta yapılacak olan bölgesel yarışmada finale kalan ekip, Güney Doğu Anadolu Bölgesini Ankara'da yapılacak olan Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazanacak.

Yarışmada Türkiye birincisi olan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt dışı seyahatiyle ödüllendirilecek.