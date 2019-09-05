İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverekli tıbbiyeliler memleketlerini unutmadı

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde tıp fakültesi okuyan Siverekli tıbbiyeli, memleketlerine gelerek vatandaşlara ücretsiz hizmet vermek için stant açtı.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde tıp fakültesi okuyan Siverekli tıbbiyeli, memleketlerine gelerek vatandaşlara ücretsiz hizmet vermek için stant açtı.


Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan yaklaşık 40 kişilik tıp öğrencisinin oluşturduğu Tıbbiyeliler Grubu, ilçedeki Lezgo parkında sağlık standı açarak vatandaşlara ücretsiz tansiyon ölçme, şeker ölçümü yaptı. Memleketlerinde örnek bir davranış sergileyen öğrenciler, vatandaşlara sigara bırakma gibi çeşitli sağlık konularında bilgiler verdi.


Tüm meslek gruplarına seslenerek memleketlerine hizmet etmek için çağrıda da bulanan öğrencilerden Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'inci dönem öğrencisi Nurcan Yeniköy, "Dışarda okuyan Siverekli Tıbbiye öğrencilerinden, Tıbbiyeler grubu kurduklarını' belirterek,” Siverek'te geçmişten bu güne kadar birçok doktor, öğretmen, avukat yetişti, fakat bunlar yetiştikten sonra memleketlerine faydaları çok fazla olmadı. Bizim amacımız ise, burada 10 kişilik doktor adayı olarak, halkımıza bir hizmet sunmak istiyoruz. Bizler Üniversitede gördüğümüz eğitimi buraya gelerek yaptığımız bu çalışmayı insanların faydasına sunuyoruz. Bu çalışmada bize büyük desteği bulunan Başta Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol olmak üzere, Siverek Belediye Başkanı ve kaymakamına çok teşekkür ediyorum” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.