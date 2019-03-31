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Siverek'te 184 seçmeni olan mahalle seçimi boykot etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çağa kırsal Mahallesinde 184 seçmen seçimi boykot ederek sandık başına gitmedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çağa kırsal Mahallesinde 184 seçmen seçimi boykot ederek sandık başına gitmedi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 184 seçmeni olan Çağa kırsal Mahallesinde vatandaşlar seçimi boykot etti. Hizmet alamadıklarını iddia eden mahalle sakinleri, toplu halde sandık başına gitmeyerek oy kullanmadı.


Mahalleli, oy kullanmama kararını ise hizmet alamadıkları için aldıklarını dile getirdi.

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