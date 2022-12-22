Siverek'te 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 yıl 2 ay ve 40 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısları yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sonucu Siverek İlçesi Bayırözü Mahallesinde şok yol aramalarında, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 20 yıl 2 Ay ve 40 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Siverek Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.