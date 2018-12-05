Siverek'te 3 Aralık dünya engelliler günü etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi

Siverek Engelliler Derneği tarafından, İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu, istiklal marşı ve günün anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmalarla başladı. Görme engelli Nevroz Tuğal tarafından okunan ilahilerin ardından kas erimesi hastası Hasan Adsoy tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Siverek'te yılın annesi seçilen üç engelli çocuğu bulunan Melek Köprü'ye plaket verildi. Siverek Karacadağ Kız Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sev kardeşim işaret diliyle gösteri yapılması sonrasında Özel Siverek Şefkat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tiyatro gösteri yaptı. Siverek Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri ile Mahalli sanatçı Hüseyin payan tarafından yapılan mini konserle, program son buldu. Program sonrasında yılın annesi seçilen Melek Köprü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yılın annesi seçilmek çok güzel bir duygu, engelli ocuklarıma bakmak zorunluluk değil, sevinçle bakıyorum. Onlarla çok mutluyum. Çocuklarımın engelli olması, bende hiçbir zaman karamsarlık olmadı, onlar Allah'ın bana bir lütfü olduğunu düşünüyorum” dedi. Engelli çocukları bulunan ailelere tavsiyelerde bulunan Melek Köprü, "Çocuğu engelli olanlar hiçbir zaman karamsar olmasın, onlarla çok mutlu olsun, onlara iyi davransınlar. Şunu iyi bilsinler ki onların engelli olması bir yük olarak görmesinler, onlara baktıkları zaman mutlu olsunlar. Onlar her zaman bize ihtiyaç duyuyorlar, ilgi ve şefkat bekliyorlar. Diğer çocuklar çok şey ister ama engelli çocuklar ilgi ve şefkatten başka bir şey istemiyor. Anne olmak başka bir şey engelli annesi olmak başka bir şey” dedi. Kas erimesi hastası (DMD) Hasan Adsoy,'Engellilerin yolu açıldığı zaman çok şey başaracaklarını' belirterek,” Siverek'te engelli olmak çok zor, bakıyorum rampalar bozuk, yada rampadan çıkıyoruz, karşı tarafa gidiyoruz bakıyoruz karşı tarafın rampası yok” diye konuştu.

Kendilerine kimsenin acımamasını isteyen Adsay, "Kesinlikle insanlardan bize acımasını beklemiyoruz. Normal kendileri gibi bizi de görsünler. Yani sağlık insan gibi bizi görsünler” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirdikleri etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, "Bilindiği gibi her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Ama biz bugün bir kutlama olarak değil, bir farkındalık gerçekleştirmek amacıyla bu programı yaptık. Programımıza katılan engelli arkadaşlarımıza, engelli yakınlarına ve misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İki saat süren programa daire mülki amirleri, engelliler, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.