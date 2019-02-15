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Siverek'te "4K kitap kahve" projesinin açılışı yapıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gençlere yönelik, kitap ve ikramların ücretsiz olduğu 4K (Kendim, Kentim, Kültürüm, Kitabım) Kitap Kahve adlı projenin açılışı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gençlere yönelik, kitap ve ikramların ücretsiz olduğu 4K (Kendim, Kentim, Kültürüm, Kitabım) Kitap Kahve adlı projenin açılışı yapıldı.


Siverek'te faaliyet gösteren Siverek Der tarafından projesi yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen 4K (Kendim, Kentim, Kültürüm, Kitabım) Kitap Kahve projesi kapsamında, kafeye gelen her yaştan gençlere ücretsiz hizmet verecek. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Siverek Der başkanı Sezai Çetin,” Arkadaşlarımızla bir proje geliştirmiştik, 4K Kendim, Kentim, Kültürüm, Kitabım. Bu projemize Gençlik ve Spor Bakanlığı destek verdi. Bakanlık projemizi kabul edince bizde çalışmalara başlayarak, bugün faaliyete açtık. Burada ki amacımız gençlerimizi hem ahlaki, hem manevi, birde kültürel açıdan gençlerimize sahip çıkmak, kendi kültürlerine sahip çıkmalarını sağlamaktır. Bu sayede bağımlılığa karşı bir projedir de bu, çünkü gençler buraya gelerek, ücretsiz bir şekilde çaylarını, kahvelerini sıçak bir ortamda yudumlayarak, kitaplarını okuyacak ve bilinçleneceklerdir” dedi.

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