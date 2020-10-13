İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te 72 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 72 kilo esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 72 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.


Alınan bilgilere göre Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe girişinde kurulan polis noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kamyonun ün kupasında gizlenmiş 72 kilo esrar ele geçirildi. Emniyet güçleri esrarla bağlantısı bulunan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.