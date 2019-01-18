Siverek'te 79 bin 119 öğrencinin karne sevinci

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 79 bin 119 öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk dönem karnelerini aldı.

Siverek'te okul öncesi bin 297, ilk ve ortaokul 62 bin 187 ve lise 15 bin 635 olmak üzere toplam 79 bin 119 öğrenci, bugün başlayan ilk dönem tatilinde karne heyecanı yaşadı. Sabah erken saatlerinde velilerle birlikte karnelerini almaya gelen öğrenciler, okul müdürleri ile öğretmenlerinin ellerinden karnelerini aldı.

Karne dağıtımı nedeniyle ilçenin ofis mahallesinde bulunan Halit Gülpınar Ortaokulunda tören düzenlendi. Törene ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşat Harmankaya katıldı. Harmankaya, tüm öğrencileri tebrik ederek, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ne yapmaları gerektiği konularında tavsiyelerde bulunarak, bol bol kitap okumalarını istedi. Daha sonra öğrencilerin isimleri okunarak, karneleri dağıtıldı.

Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşat Harmankaya yaptığı açıklamada,” 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemini bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimiz yoğun bir çalışma, sınav ve ders ortamından çıktılar. Bizim burada velileri tavsiyemiz, öğrencilerimizi tatilde fazla sıkmasınlar. Çünkü onlar yeterince şarj oldular, birinci dönem boyunca yoruldular, gayret ettiler, bu ara tatilleri onların dinlenmeleriyle geçirmelerini sağlamalıyız. Tabi arada kitap okumaları güzel olacak, zihinlerini dinç tutacaktır. Başarısız olan öğrencilerimiz varsa, veliler sakin çocuklarımızın üzerine özelikle şiddetle gitmesinler, onların başarısızlıklarının sebeplerini, okul müdürlüğümüzle, öğretmenlerimizle görüşerek ikinci dönemde daha başarılı olmalarını, kendilerini toparlamalarını noktasında adım atmamız lazım” diye konuştu.

Öğrenciler karne aldıklarına sevinirken, tatilde gezeceklerini ve oyun oynayacaklarını söyledi