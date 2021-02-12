Siverek'te 8 kilo 700 gr esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 2 parça halinde 8 kilo 700 gr esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Siverek ilçesinde yapılan uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagaj bölümünde 2 parça halinde toplamda 8 kilo 700 gr esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bagajın sahibi, “Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.