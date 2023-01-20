Siverek'te 80 bin öğrenci karne aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 80 bin öğrenci karne alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 gün^lük tatile giren yaklaşık 80 bin öğrenci, sabah erken saatlerde karne alma heyecanı yaşadı. İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu Gazi Paşa İlkokulundaki karne dağıtım törenine katıldı. Gölbaşı, karne ile beraber öğrencilere hikâye kitabı hediye etti.

80 bin öğrenciye 80 bin kitap

Bu yıl ilk defa ilçe genelinde okuyan ve karne alan öğrencilere karneleriyle birlikte bir kitap hediye edildi. İlçe Müdürlüğü binası önünde kurulan stantta da karnelerini gösteren öğrencilere kitap hediye edildi.