Siverek'te ağaçlandırma çalışması

Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmasına devam ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan park ve yeşil alanlar olmak üzere kaldırım ve orta refüjlerde ağaçlandırma çalışmasını sürdürürken parklarda ise çevre düzenleme çalışması yapıyor.

Ekipler Mustafa Remzi Bucak Bulvarında çeşitli sebeplerden dolayı kuruyan ağaçların yerine yeni ağaçların dikimini yaparak yaz ayına hazırlıyor.

Park ve yeşil alanlar olmak üzere ilçe genelinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, ''Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ağaçlandırma çalışması çerçevesinde park, yeşil alan ve kaldırımlarda zarar gören ağaçların yerine yeni ağaçlar dikimi yapılıyor, parklarımızın eksiklerini gidererek çevre düzenleme çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Hava şartları el verdikçe çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.