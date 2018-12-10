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Siverek'te ahırın çökme anı güvelik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir haftadır etkili olan yağışlar yüzünden, hayvanların içinde bulunduğu ahır çöktü, meydana gelen çökmede 2 inek telef olurken, 2 inek yavrusu yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir haftadır etkili olan yağışlar yüzünden, hayvanların içinde bulunduğu ahır çöktü, meydana gelen çökmede 2 inek telef olurken, 2 inek yavrusu yaralandı. Çökme anı ve sonrası güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı.


Olay, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bakmaç muhtarlığına bağlı Kalfalar mezrasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Küreken'e ait içinde ineklerin ve yavruların bulunduğu ahır gece yarısı büyük bir gürültüyle çöktü, çöken ahırda 2 inek telef olurken, mahalle halkının yardımıyla toprak altında kalan 2 yavru yaralı olarak kurtarıldı. Ahırın çökme anı güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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