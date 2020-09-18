Siverek'te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ‘Keşfet, Yap, Öğren; Okul Öncesine Güven Projesi' kapsamında 4 ana okulda drama, robotik kodlama sınıfları yapıldı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınnar'ın girişimleri sonucu Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa anaokullarına yönelik ‘Keşfet, Yap, Öğren; Okul Öncesine Güven Projesi' kapsamında ilçe merkezi ile Kırsal Mahallelerde anaokullarında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Dört ay içinde tamamlanan projede kapsamında bulunan ana sınıflarında, çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayan, kendilerini keşfetmelerine olanak tanıyan, bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor gelişmelerini destekleyici öğrenme merkezleri, Bilim, Teknoloji ve Sanat Sınıfları, Drama ve Müzik Sınıfı, Robotik Kodlama Atölyesi ve oyun odaları ile alanları oluşturuldu. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Eğitim ve öğretimde her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen başta Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin ve Karacadağ Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum. Çok güzel ve faydalı bir projeye daha vekilimiz vesile oldu. Bu proje sayesinde ihtiyaçları tespit edilen, gerek merkezde ve gerekse kırsalda bulunan anaokullarımızda iyileştirme çalışmaları yapıldı. Dört ay gibi kısa bir sürede bu anaokullarımızın A'dan Z'ye tüm malzemeleri temin edildi. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

Proje Koordinatörü Hatice Kandemir'de yaptığı açıklamada, "Projemiz eğitim öncesi anaokulunu kapsamakta, merkezde 2, kırsalda 2 olmak üzere 4 anaokulumuzu kapsamakta. Bu proje Karacadağ Kalkınma Ajansı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortaklaşa gerçekleştirildi. Projenin adından da anlaşılacağı gibi, çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacağız. Bu çalışmada her zaman yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu