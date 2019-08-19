Siverek'te asfaltlama çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün fiziki belediyecilikte alt yapıdan üst yapıya, park bahçeden çevre korumaya kadar her türlü hizmetin tüm ilçelerde yoğunlaştırılması talimatıyla çalışmalarına hız veren belediye, sıcak asfalt serim uygulamasını bu kez Siverek'te sürdürdü. Siverek ilçesi Esmer Çayır Mahallesinde yer alan sel sularının biriktiği ve eski hali içler açısı olan Ramazan Baran Bulvarı'nda çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri alt yapısını güçlendirdikleri caddeyi asfaltlayarak kısa sürede ilçe halkının hizmetine sundu.

Ramazan Baran Bulvarındaki değişimi memnuniyetle karşılayan Siverek ilçesi Esmer Çayır Mahalle Muhtarı İrfan Dağkesen ve mahalle sakinleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyüzgül'e ve ekibine teşekkür etti. Ramazan Baran Bulvarının eskiden çamur ve çukur içersinde olduğunu hatırlatan Esmer Çayır Mahalle Muhtarı İrfan Dağkesen, “Caddenin eski hali hakkında söyleyecek sözüm yok. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibi sayesinde caddemiz sıcak asfalta kavuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ilçenin diğer mahallelerinde sıcak asfalt serim hizmetine devam ediyor. Ramazan Baran Bulvarını asfaltlayan ekipler yürütülen program dahilinde Yenişehir, Ayvanat ve Fırat Mahallesinde bazı cadde ve bulvarların yanı sıra Yücelen Mahallesinde ise Mezbahane yolunda PMT seriminin ardından sıcak asfalt serim hizmetini sürdürecek.