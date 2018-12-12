İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siverek'te aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde on gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde on gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok bölgede ekili araziler su altında kalırken, sel yüzünden birçok kırsal mahalle ile şehir merkezi arasında bağlantı kesildi.


Özelikle kırsal alanlarda etkisini gösteren sağanak yağış sonrası, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıkaya kırsal Mahallesi'nde birçok ekili arazi su altında kaldı. Siverek Karacadağ bölgesinde on gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle birçok kırsal mahallenin yolu zarar görürken, kapanan yollar yüzünden taşımalı eğitim kapsamında eğitim öğretim gören öğrencilerin birçoğu okullarına gitmekte zorluk çekti. Bazı kırsal mahallelerde öğrencilerin iki gündür okullara gidemedikleri öğrenildi.


Meteoroloji, Siverek'te yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.