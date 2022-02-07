Siverek'te bağımlıların mesken tuttuğu metruk evler yıkılıyor

Kentin farklı mahallelerinde zamanla yıkılmaya yüz tutmuş yapıların madde bağımlılarının uğrak noktası haline geldiği şikayetleri üzerine harekete geçildi. Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatı üzerine çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü, belirlenen metruk evlerin sahipleriyle görüşerek yıkım kararı aldı. Çalışma yapılacak bölgelerde gerekli önlemleri alan belediye ekipleri, madde bağımlılarının uğrak noktası haline gelen ve tehlike arz eden yapıları iş makineleriyle yıkmaya başladı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçildiğini belirten Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, “Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak, çalışma yapılması yönünde talimat verdi. Bizde mülk sahipleriyle görüşerek yıkım kararı aldık ve yıkım çalışmalarına başladık” dedi.

Yürütülen yıkım çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Haliliye Mahallesi sakini Süleyman Alan, “Bölgede metruk evler bağımlıların yuvası olmuştu. Madde bağımlısından hırsızına kadar bu evlere giriyorlardı. Bizde durumu Siverek Belediyesine bildirdik. Onlarda bize yardımcı oldu ve şu an yıkım çalışması yapıyorlar. Madde bağımlılarının yanı sıra mahallede tehlike arz ediyordu, çocukların üzerine devrilme riski vardı. Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a gösterdiği duyarlılık için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.