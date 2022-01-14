İhlas Haber Ajansı

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Siverek'te bank demirlerini çalan 4 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde parklardaki banklara zarar verip demirlerini çalan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parklardaki banklara zarar verip demirlerini çalan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Siverek'te son zamanlarda parklardaki banklara zarar verilerek demirlerinin çalınması üzerine Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekiplerince bölgede bulunan güvenlik kameraları incelendi. Ekipler banklara zarar vererek demirleri çalan 4 kişinin eşkalini tespit etti.


Eşkalleri tespit edilen M.Ş., S.D., İ.H.S. ve H.Ş. ekiplerce yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yapılan duruşmada M.Ş., S.D. ve İ.H.S. mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, H.Ş. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.


Güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin banklardan söktükleri demirlerle yürüdükleri görülüyor.

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