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Siverek'te başına mermi isabet eden çoban öldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatırken başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada koyun otlatırken başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Soydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çoban Mehmet Emin İzol, mahalle dışında olduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu başına isabet eden mermi ile hayatını kaybetti. Olayı haber alan İzol ailesi, olay yerine jandarma ve 112 acil ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede 30 yaşındaki Mehmet Emin İzol'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. İzol'un cenazesi önce Siverek Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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