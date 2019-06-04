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Siverek'te bayram günü vatandaşlar mezarlıklara akın etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde vatandaşlar bayram sabahında mezarlıklara akın etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar bayram sabahında mezarlıklara akın etti.


Sabah erken saatlerinde bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. İlçede en yoğun mezarlık ziyareti yapılan Siverek Asri Mezarlığı'na gelen yüzlerce vatandaş, yakınlarının mezarları başlarında Kur'an okuyup dua etti. Vatandaşlarla birlikte mezarlık ziyaretinde bulunan Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, ziyaret sonrasında vatandaşlarla bayramlaşarak, bayram şekeri ikram etti.

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