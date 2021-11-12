Siverek'te ‘Bi hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde “Bi Hareketine Bakar Hayat” Emniyet Kemeri farkındalık uygulaması yapıldı.

Siverek'in en işlek Bulvarı Mustafa Remzi Bucak Bulvarında gerçekleştirilen denetimlere Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, trafik polisleri ve mülki amirler katıldı.

Uygulamada sürücülerin emniyet kemerleri kontrol edilerek, sürücülere emniyet kemeri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı ve ‘Bi Hareketine Bakar Hayat' broşürleri dağıtıldı.

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Siverek kaymakamı Aziz Gölbaşı,” Güvenlik trafik bir hareketine bakar' kapsamında içişleri Bakanlığımız tarafından bir kampanya düzenlenmişti. 1 Kasımdan bu yana bu kampanyamız devam ediyor. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde eş eşzamanlı olarak trafik ekiplerimizce bu uygulamalar kontrol ediliyor. Bizde trafikçi arkadaşlarımıza nezaret ederek, sürücülerimize güvenli trafik bir hareketine bakar kapsamında emniyet kemerinin önemini belirtmeye çalışıyoruz. Bu şekilde şoförlerimizi uyarıyoruz. Emniyet kemerinin uygulanması bilimsel verilerde kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini de yüzde 60 oranında indirdiğini gördüğümüz için bu uyarıları halkımıza yapıyoruz” dedi.